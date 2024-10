Reggio, Brunetti all’inaugurazione della mostra ‘Le ali della Polizia’

“Una mostra fotografica di grande impatto, quella allestita dalla Polizia di Stato all’Aeroporto ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria, per festeggiare i cinquant’anni della nascita del Reparto Volo e l’impegno di tutti gli agenti che quotidianamente sono al servizio del Paese e di tutti i cittadini. Ringrazio il Questore, Salvatore La Rosa, per aver voluto, anche nella nostra città, far arrivare questi splendidi scatti fotografici, già ammirati in altre città italiane e che arricchiranno gli spazi del nostro aeroporto. Turisti e viaggiatori avranno modo di poter vedere, anche in forma artistica, i luoghi più belli d’Italia, tra cui lo Stretto di Messina, immortalato dall’alto della Costa Viola. Al Reparto Volo della Polizia, che ha una sede anche a Reggio Calabria, e a tutti gli esponenti delle Forze dell’Ordine, vada sempre la nostra gratitudine per l’impegno profuso in termini di tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione dei reati. La squadra Stato, di cui facciamo parte come Istituzioni elettive, rimane sempre più forte e coesa”.