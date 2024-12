Nuova Piazza De Nava, Sudano: ‘Già pronti con i primi eventi. Smentiti i critici’

Inaugurazione della nuova Piazza de Nava, soddisfatto Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria. La piazza, rinnovata e più ampia, permetterà di abbracciare il museo in un rapporto che da oggi si farà più intenso.

“E’ una delle piazze più belle della città, anche perchè ha il museo davanti, con tutte le eccellenze che custodisce. Oggi si inaugura una nuova area che vuole collegare la piazza al museo, così i visitatori non dovranno più fare file in modo disordinato, con il rischio di essere investiti. Da direttore sono ampiamente soddisfatto di questo progetto”, le parole di Sudano.

Il direttore del Museo Archeologico, come già fatto ieri ai nostri microfoni, si sofferma sulle voci critiche al progetto ed evidenzia la rapidità nell’esecuzione dei lavori.

“Tempi record, rispettato il cronoprogramma, in tanti non ci credevano invece abbiamo trovato persone serie in tutto il gruppo del Ministero e la ditta che ha realizzato un lavoro eccellente. A chi criticava dico che forse è meglio non rispondere e lasciar parlare i fatti, in tanti hanno voluto ostacolare questo progetto e non ci sono riusciti. Si abituerà anche chi non è d’accordo con questa riqualificazione ma siamo aperti a qualsiasi critica.

Il nostro Museo è già pronto per un importante evento, che si terrà il 5 gennaio, e rappresenterà l’inaugurazione del nuovo rapporto con Piazza De Nava”.