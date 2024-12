Inaugurazione del presepe vivente al Carducci-V. Da Feltre, Cardia: ‘Successo straordinario’ – FOTO

L’Istituto Comprensivo Carducci–V. da Feltre di Reggio Calabria ha aperto le porte al territorio con un suggestivo percorso proposto dall’istituto reggino per far rivivere insieme ai bambini e alle famiglie la magia della Natività, degli antichi mestieri e sapori.

“Un appuntamento per tutta la comunità – dichiara Mario Cardia presente alla cerimonia di inaugurazione – complimenti alla dirigente Sonia Barberi ed a tutti i protagonisti che hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida iniziativa, un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni presenti, al Garante dei diritti dell’infanzia e adolescenza Antonio Marziale ed all’Eurodeputata Giusi Princi. Invito famiglie e cittadini – continua Cardia – a partecipare a questi eventi, pensati per valorizzare la scuola come spazio di crescita, cultura e tradizione.