Reggio, inaugurato il nuovo reparto di oncologia – FOTO

Il Polo specialistico dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria è, finalmente, diventato realtà.

Oncologia, ematologia, CTMO (Centro Trapianti di midollo osseo) sono questi i reparti che, nei mesi scorsi, sono stati ‘spostati’ dal ‘Riuniti’ al nosocomio della zona sud.

Nella giornata di martedì 29 settembre, l’ing. Iole Fantozzi e il dott. Pierpaolo Correale hanno tagliato il nastro del nuovo reparto di Oncologia Medica. Presenti all’evento anche il dott. Salvatore Costarella, Antonino Verduci, Giuseppe Zampagnoa, la prof.ssa Mariella Grande, Grazia Sontani, la dott.ssa Angela Vigoroso, Francesco Provenzano e Salvatore Tripodi.

“L’apertura di questo nuovo reparto – ha spiegato il commissario straordinario del GOM – segna un passo in avanti nel progetto che l’ospedale metropolitano ha iniziato durante la pandemia. Su questa linea di cura è stato chiesto il riconoscimento a carattere scientifico. Cosa vuol dire? Riconoscere che i reparti di emato-oncologia hanno delle caratteristiche alla stregua dei migliori istituti d’Italia. In Calabria non esistono ancora istituti di questo livello e noi siamo quasi in dirittura di arrivo. Il GOM non sarà solo un fiore all’occhiello. Il riconoscimento per cui stiamo lavorando ci permetterà di attingere a dei finanziamenti aggiuntivi che aiuteranno una sanità sofferente, commissariata da anni, con carenza di personale e contribuiranno ad una migliore cura dei malati”.