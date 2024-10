Incendio a Locri, anziana muore nel suo appartamento: indagini in corso

Una donna di 87 anni è morta in serata a Locri a causa di un incendio scoppiato, per cause ancora in corso di accertamento, nell’appartamento dove viveva da sola.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Scattato l’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno sono intervenuti prontamente nella centralissima via Marconi. Utilizzando un’autoscala, i vigili hanno raggiunto il quarto piano dell’edificio e, contemporaneamente, sono entrati dalla porta d’ingresso per accedere all’appartamento. Purtroppo, al loro arrivo, la donna era già deceduta a causa delle gravi ustioni riportate.

Le indagini in corso

Secondo quanto riferito dai soccorritori, la donna, forse a causa delle sue condizioni di salute, non è riuscita a sfuggire alle fiamme che in breve tempo hanno avvolto il divano e gli arredi vicini. Il magistrato di turno della Procura di Locri sta coordinando le indagini per accertare le cause del rogo.

Fonte ansa.it