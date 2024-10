Dramma nel reggino. Anziana muore carbonizzata nella propria abitazione

Questa notte la squadra di Polistena dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incendio in un’abitazione nel Comune di San Giorgio Morgeto fuori dal centro abitato.

La donna (88 anni) è deceduta prima dell’arrivo dei Vigili rimanendo intrappolata in casa.

La squadra, intervenuta alle ore 20:00 su richiesta della Sala Operativa di Reggio Calabria, ha avuto parecchie difficoltà a causa delle strade di accesso molto strette. L’intervento tuttavia rapido degli uomini dei Vigili del Fuoco è valso a mettere in salvo le altre abitazioni, molto vicine tra loro.

In corso le indagini per stabilire le cause del rogo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per circa tre ore per domare l’incendio.