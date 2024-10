Incendio Archi, Klaus Davi: ‘Reggio come Beirut, dove sono le istituzioni?’

Il già candidato a sindaco di Reggio Calabria invoca la presenza delle istituzioni.

“Abbiamo denunciato una serie di auto bruciate a soggetti legati ai vari clan, là dove possibile perchè i vigili del fuoco non forniscono questi dati per questioni di privacy. Il popolo non deve sapere che ad Archi c’è una guerra. Mentre Angela Tegano è libera di comandare in città, i giornalisti vengono ostacolati nel loro lavoro in nome di una strategia fallimentare.

Questa situazione di degrado è inarrestabile. Il Ministero dell’Interno è chiuso per ferie. Ma non mancherà, ci scommettiamo, la conferenza stampa settembrina in cui si accuserà la ‘Ndrangheta di tutto.

Tutti uniti col dito puntato. Ma lo Stato dov’è? Lo Stato gioca col fuoco perchè consente agli amministratori di far precipitare questa città nella decadenza e nella sporcizia, nell’impresentabilità e nel marciume”.