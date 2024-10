Incendio all’interno di una falegnameria in provincia di Reggio – FOTO

Alle 5 di questa mattina, sabato 23 maggio, i Vigili del Fuoco di Siderno sono intervenuti in Contrada Carinara di Roccella per domare un incendio propagatosi all’interno di un deposito annesso ad una falegnameria.

Nel deposito, situato non troppo lontano dal centro del comune e sulla strada che porta al castello, era presente del materiale infiammabile. In seguito alla segnalazione sul posto sono arrivate anche le squadre di Bianco e Polistena. Al cambio turno delle 8 sono giunti sul posto altri vigili del fuoco che hanno lavorato incessantemente fino a mezzogiorno per le operazioni di smassamento e bonifica. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 16:00.

L’incendio ha interessato il piano superiore dello stabile, circa 400 metri quadrati. Il piano inferiore, al momento, risulta inagibile perchè il forte calore ha, inevitabilmente danneggiato la struttura.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.