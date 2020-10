Calabria, incendio in un'azienda di trattamento rifiuti - FOTO

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati dalle ore 16:00 circa di oggi 4 ottobre, nelle operazioni di spegnimento all'interno di un'azienda per il trattamento di rifiuti non pericolosi. L'incendio è avvenuto in zona San Gregorio d'Ippona località Cenzi.

Le fiamme hanno interessato un'area esterna nella quale vi erano accumulati rifiuti ingombranti, elettrodomestici e simili. L'intervento, ancora in corso, ha impedito la propagazione dell'incendio all'interno di un capannone entro cui avviene la lavorazione dei rifiuti.

Sul posto operano due squadre con autopompa, due autobotti di supporto ed un carroschiuma. Il coordinamento delle operazioni di spegnimento è svolto dal funzionario di servizio.