Vasto incendio a Stilo, la dura condanna del Comune: ‘Chi ha agito lo ha fatto contro il paese’

“Nella giornata di domenica Stilo ha vissuto una giornata che difficilmente dimenticheremo.

Il fuoco, propagatosi da più punti contemporaneamente, ha creato in pochi minuti un fronte di incendio di diverse centinaia di metri, lambendo pericolosamente l’intera zona abitata della parte bassa del paese”.

È quanto si legge in una nota diffusa dal Comune in provincia di Reggio Calabria.

“Una dinamica che non può essere liquidata come il gesto di un singolo irresponsabile”

“Una dinamica che non può essere liquidata come il gesto sconsiderato di un singolo irresponsabile. L’accensione di più focolai nello stesso momento appare come un’azione studiata per mettere deliberatamente in difficoltà chi è chiamato a intervenire, costringendo le prime squadre dei Vigili del Fuoco ad affrontare contemporaneamente più fronti e rendendo estremamente difficile un intervento tempestivo ed efficace.

Una situazione che lascia sgomenti e che, qualora confermata dalle indagini, rivelerebbe una volontà criminale di mettere consapevolmente a rischio un intero paese e la sicurezza dei suoi cittadini.

Famiglie, bambini e anziani hanno avuto paura. Hanno avuto paura le persone che hanno visto un fronte di fuoco lungo centinaia di metri avanzare pericolosamente e le fiamme avvicinarsi alle proprie abitazioni.

I danni al territorio e alla rete idrica

L’incendio ha devastato il nostro patrimonio naturale, distrutto terreni e provocato conseguenze anche alla rete idrica, aggiungendo ulteriori difficoltà e disagi a una comunità già provata.

Come Amministrazione Comunale esprimiamo il nostro più profondo sdegno e la nostra ferma condanna per quanto accaduto.

Saranno le indagini a stabilire responsabilità e dinamiche. Ma una cosa è certa: chiunque abbia compiuto questo gesto ha agito contro Stilo, contro i suoi cittadini e contro il nostro territorio.

Il riferimento agli episodi nella Vallata dello Stilaro

Quanto accaduto ieri si inserisce, inoltre, in un clima che nei giorni scorsi ha già messo a dura prova la serenità della nostra vallata.

Altri episodi hanno interessato Pazzano e Bivongi, minando la tranquillità di una comunità fatta di persone perbene, lavoratori, uomini e donne seri che ogni giorno, con sacrificio, onestà e dignità, costruiscono il futuro delle proprie famiglie e del proprio territorio.

Questa è una terra nella quale la gente vuole vivere, lavorare e crescere i propri figli in tranquillità.

Una terra nella quale non può trovare spazio chi delinque, chi distrugge e chi mette consapevolmente a rischio la vita e la serenità degli altri.

La Vallata dello Stilaro è una storia comune, un patrimonio condiviso, una terra che appartiene a tutti noi. E proprio per questo tutti noi abbiamo il dovere di difenderla.

Il ringraziamento a chi ha combattuto le fiamme

A chi ieri ha combattuto contro le fiamme va la nostra gratitudine più sincera.

Un ringraziamento particolare ai Vigili del Fuoco, all’Arma dei Carabinieri, alla Protezione Civile di Camini e a tutte le persone che, con coraggio, senso di responsabilità e spirito di solidarietà, hanno dato il proprio contributo durante quelle ore drammatiche.

Grazie a chi è intervenuto, a chi ha aiutato e a chi non si è tirato indietro.

“Saremo al fianco della nostra comunità”

Come Amministrazione Comunale saremo al fianco della nostra comunità.

Lavoreremo per affrontare le conseguenze di questa giornata e per tutelare Stilo e il suo territorio in ogni sede.

La nostra montagna, le nostre campagne, le nostre case e la nostra comunità appartengono a tutti noi.

E chi pensa di poterle devastare impunemente deve sapere una cosa:

Stilo non dimentica.

Stilo non resta in silenzio.

Stilo è la nostra casa.

La Vallata dello Stilaro è la nostra casa.

E la nostra casa la difenderemo tutti insieme, con la forza della nostra comunità, senza paura e senza arretrare di un solo passo”.

Foto di Vincenzo Tirotta