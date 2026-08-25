Calciomercato, parla l’agente di Patierno
La Reggina ha cambiato obiettivo o insegue ancora l'attaccante?
25 Agosto 2026 - 15:20 | Comunicato stampa
L’agente del calciatore Patierno, Tateo, ha rilasciato una breve dichiarazione a tuttoc:
“Stiamo trattando la buonuscita con Avellino e poi vediamo dove andare, ma non abbiamo una meta ben definita”.
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