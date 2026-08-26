Basket, coach Tripodi torna alla Lumaka con un nuovo incarico

Un ritorno importante, che riporta alla Lumaka una figura profondamente legata alla crescita della società e che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento e sviluppo del progetto tecnico biancorosso.

Gianni Tripodi sarà il nuovo Direttore Tecnico avrà il compito di coordinare e indirizzare l’attività tecnica della società, lavorando a stretto contatto con allenatori e staff per garantire continuità metodologica, qualità della formazione e attenzione costante alla crescita dei giovani atleti.

Il ritorno dopo una stagione significativa per la Lumaka

Il suo ritorno arriva al termine di una stagione particolarmente significativa per la Lumaka, caratterizzata da numerosi traguardi raggiunti dalle formazioni biancorosse e da un settore giovanile che ha confermato la propria capacità di valorizzare e accompagnare la crescita degli Snails.

Un percorso che la società vuole continuare a sviluppare con ancora maggiore convinzione, investendo sulle competenze, sulla qualità e sulla crescita del proprio staff tecnico.

Coach Gianni Tripodi: «Molto contento di tornare a far parte della Lumaka»

Coach Gianni Tripodi entusiasta si dice «molto contento di tornare a far parte della Lumaka e di poter mettere la mia esperienza al servizio di un progetto nel quale ho sempre creduto. Ritrovo una società che ha continuato a investire con convinzione sulla formazione e sulla crescita dei giovani e sono certo che, insieme a tutto lo staff, potremo proseguire su questa strada con entusiasmo, competenza e condivisione».

Lucio Laganà: «Gianni conosce la nostra realtà e il nostro modo di intendere la pallacanestro»

Il presidente biancorosso, Lucio Laganà, esprime soddisfazione per questo ritorno:

“Siamo felici di riaccogliere Gianni perché il suo ritorno rappresenta molto più di un nuovo incarico. Significa ritrovare una persona che conosce profondamente la nostra realtà e il nostro modo di intendere la pallacanestro, e che potrà mettere la propria esperienza al servizio di un progetto nel quale crediamo fortemente”.

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Per coach Tripodi si tratta, dunque, di un ritorno al palaLumaka, con una nuova responsabilità e una nuova sfida: contribuire alla crescita di una società che continua a considerare la formazione dei giovani reggini, la qualità del lavoro quotidiano e la costruzione di un ambiente sano e stimolante come il pilastro portante di tutta l’attività.