Calabria, due turisti bloccati dalle onde sugli scogli: intervento dei VVF
Soccorso vicino alla Grotta del Palombaro. Sul posto vigili del fuoco e operatori Saf
26 Agosto 2026 - 15:56 | di Redazione
Due turisti rimasti bloccati su un costone roccioso a causa del moto ondoso sono stati salvati dai vigili del fuoco vicino la Grotta del Palombaro a Capo Vaticano, frazione di Ricadi, nel vibonese.
I due sono stati sorpresi dalle condizioni del mare mentre si trovavano lungo la costa e si sono trovati nell’impossibilità di fare rientro a riva rimanendo arrampicati su un costone roccioso.
Le complesse operazioni di recupero a Capo Vaticano
Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle onde e della presenza di formazioni rocciose semi-sommerse e in parte affioranti.
Condizioni che non hanno consentito di effettuare il recupero direttamente mediante la motovedetta della Capitaneria di porto.
Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco abilitati al soccorso acquatico, con il supporto di operatori specializzati nel soccorso fluviale e alluvionale (Saf), che hanno raggiunto i due turisti attraverso specifiche manovre a nuoto.
I turisti riportati in sicurezza sulla battigia
I turisti sono stati quindi riportati in sicurezza sulla battigia e, successivamente, accompagnati lungo un sentiero di fortuna fino a raggiungere la strada principale.
Fonte ansa.it
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