Villa San Giovanni, successo per il primo ‘Festival Corale dello Stretto’ – FOTO

Un esperimento che si è rivelato un successo. Il 1° Festival Corale dello Stretto, rassegna corale e spettacolo musicale nato allo scopo di valorizzare lo Stretto di Messina e la città di Villa San Giovanni, ha conquistato il pubblico ed animato il lungomare villese grazie al canto e all’unità di intenti dei cori partecipanti.

Svoltosi domenica 23 agosto alle ore 21 nello splendido scenario della Piazza delle Repubbliche marinare di Villa San Giovanni (RC), l’evento è stato organizzato dall’associazione “Coro Città di Villa San Giovanni” presieduta dall’avv. Patrizia Arcuri, patrocinato dalla Città di Villa San Giovanni e finanziato da In Chorus Federation, federazione internazionale di cori presieduta da Biagio D’Ugo sotto la direzione artistica del M° Enzo Marino, che riunisce cori e gruppi strumentali da tutto il mondo.

A patrocinare il Festival anche l’Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani (ANDCI), il circolo culturale “Belle époque” presieduto da Maria Giovanna Salzone e il movimento “Poeti per la pace” coordinato dal dott. Giovanni Suraci.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato in apertura Patrizia Arcuri – era quello di creare un ponte culturale tra Villa, la Sicilia ed il resto d’Italia, a dispetto della nomina di questo paese come luogo di passaggio, attraverso il linguaggio musicale che è certamente uno strumento universale d’incontro”.

A seguire, i saluti istituzionali del vice-sindaco Albino Rizzuto e del Presidente del Consiglio Caterina Trecroci che ha affermato che il Festival ha rappresentato “una bellissima opportunità che ha visto concretizzarsi i valori più autentici della democrazia culturale e sociale grazie alla straordinaria partecipazione di numerosi gruppi corali dimostrando ancora una volta che la musica è un linguaggio universale capace di unire, includere e dare voce alle comunità”

La parola è passata allo scrittore Giovanni Suraci, anche brillante conduttore della serata:

“Pensiamo allo Stretto come un immenso anfiteatro sul mare – ha decantato Suraci -il mare il palcoscenico, il cielo il soffitto, le luci della Sicilia una costellazione posata sull’acqua e Villa San Giovanni il luogo privilegiato dal quale contemplare questo spettacolo”.

Ad aprire le danze, il soprano Federika Gallo che ha introdotto il Festival con un omaggio a Ennio Morricone, accompagnata al violino dal M° Daniela Cicco e al pianoforte dal M° Sabrina Barca con le voci del Coro Città di Villa San Giovanni dirette dal M° Giusj Santacaterina anche direttore artistico del Festival.

Subito dopo si è entrati nel vivo della manifestazione con i cori che si sono cimentati in brani spazianti dal sacro al profano, dal contemporaneo al tradizionale: Corale Polifonica “Mater Dei” Reggio Calabria e Piccolo coro di voci bianche “Note Celesti” da Reggio Calabria diretti da Mariaflavia Bellantone e Caterina Zeffiro; il coro Vox Populi di Brancaleone diretto da Maria Rosa Iacopino, il Coro polifonico della Piana “Giovanni Paolo II” diretto da Giovanna Pirrotta e il coro “Maria SS. di Porto Salvo” in Cannitello diretto da Giusj Santacaterina.

Una serata ricca di musica, cultura e tanti ospiti come l’associazione “Ragazzi fuori” guidata da un Consiglio Direttivo del quale fanno parte, tra gli altri, Fabio Tropeano, Michele Laganà e Andrea D’Avenia. A fondarla sono stati Fabio Tropeano, educatore presso l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria, e Michele Laganà, docente di scuola superiore. A conclusione della serata si è esibita la fantastica Band dei Red Machine (chitarra Antonio Barresi, basso Maurizio Di Matteo, batteria Enzo Santoro, vocalist Daniela D’Agostino e Giovanni Calabrò). Ogni coro ha, infine, ricevuto dei riconoscimenti speciali realizzati con le ceramiche del luogo. Al service Enzo Santoro.

Trecroci: l’augurio di una lunga rassegna dedicata alla coralità

“Il nostro augurio più grande – ha dichiarato la Trecroci – è che questa splendida edizione del festival corale dello Stretto dia vita a una lunga e ricca rassegna, capace di portare stabilmente in città numerosi cori e appassionati, facendo del nostro territorio un punto di riferimento per la coralità. Un ringraziamento speciale al Coro Città di Villa San Giovanni, la cui passione e dedizione hanno reso possibile questo indimenticabile traguardo”.

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Santacaterina: “Ogni coro, in fondo, è un miracolo”

“Una prima edizione impegnativa – ha dichiarato infine la Santacaterina – realizzata con enormi sacrifici che però ci ha dato tante soddisfazioni soprattutto, la più importante, ritrovarsi uniti grazie alla musica e con la dedica, da parte di ogni coro, così come fortemente voluto dalla nostra associazione, di un canto alla Vergine Maria. Perché, come ha detto l’amico Giovanni Suraci, ogni coro, in fondo, è un miracolo”.