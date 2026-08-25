La Reggina prepara la partita di Coppa Italia, ancora a porte chiuse
Domenica la prima partita ufficiale della nuova stagione al Granillo
25 Agosto 2026 - 15:28 | Comunicato stampa
AS Reggina 1914 rende noto che nel pomeriggio di oggi squadra e staff tecnico si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata per iniziare a preparare la gara di Coppa Italia con la Digiesse Praiatortora, in programma domenica 30 agosto con calcio d’inizio alle ore 20:30.
Visto il perdurare dei lavori di rifacimento della struttura, anche questa settimana le attività si svolgeranno a porte chiuse.
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