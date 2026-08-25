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Coppa Italia: Reggina-PraiaTortora, cambia l’orario di inizio del match

Per gli amaranto si apre ufficialmente la stagione

25 Agosto 2026 - 11:49 | Comunicato stampa

Stadio Oreste Granillo ()

A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Reggina-Digiesse PraiaTortora, in programma domenica 30 agosto allo stadio Oreste Granillo e valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Il calcio d’inizio della prima uscita ufficiale degli amaranto è fissato per le ore 20:30.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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