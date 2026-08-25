Special guest sulla Caronte, Jovanotti attraversa lo Stretto

Dopo la tappa e la notte di riposo a Villa San Giovanni, il viaggio su due ruote di Jovanotti ha aperto un nuovo capitolo. Questa mattina presto, l’artista ha pubblicato una storia su Instagram per mostrare ai suoi follower lo spettacolo dello Stretto di Messina prima di imbarcarsi, indossando con orgoglio una maglia ciclistica della Calabria avuta in dono.

Un’immagine da cartolina che segna il passaggio di testimone tra le due regioni, sempre al ritmo dei pedali e dell’entusiasmo che accompagnano la carovana del Jova Summer Party.

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La sorpresa a bordo del traghetto Caronte

Mattinata decisamente insolita per pendolari e turisti diretti in Sicilia. A bordo del traghetto della Caronte, i viaggiatori si sono ritrovati fianco a fianco con il furgone colorato e inconfondibile del Jova Summer Party, le biciclette al completo del team che affianca l’artista in questo tour su due ruote e Lorenzo Cherubini in persona.

Verso Sant’Agata di Militello e la meta finale: Palermo

L’arrivo sull’altra sponda dello Stretto segna l’inizio della frazione siciliana, subito preannunciata dallo stesso Jovanotti sui social con la consueta grinta:

“A Messina ci aspetta subito una bella salita, la più impegnativa della giornata, e poi dritti verso Sant’Agata di Militello”.

La marcia verso Palermo – dove sono previsti i prossimi attesissimi concerti il 29 e 30 agosto – prosegue a pieno ritmo. Per l’artista e il suo staff restano da macinare centinaia di chilometri, trasformando ancora una volta il trasferimento del tour in un’avventura a contatto con la natura e con i fan incontrati lungo il cammino.