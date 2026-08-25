Reggio, lite a Piazza Garibaldi. Coinvolto un’autista Atam e due giovani stranieri

Momenti di tensione questa mattina a Piazza Garibaldi, nel centro di Reggio Calabria, dove si è verificata una lite che ha coinvolto un autista Atam e altre due persone straniere.

L’episodio, ripreso da alcuni passati e diventato virale sui social, è avvenuto all’esterno di un autobus nei pressi della fermata della piazza, punto particolarmente frequentato soprattutto nelle ore del mattino. Al momento non sono chiari i motivi che avrebbero dato origine alla lite né l’esatta dinamica dell’accaduto.

La situazione ha attirato l’attenzione delle persone presenti nella zona. Alcuni cittadini sono intervenuti per calmare gli animi, contribuendo a riportare la situazione alla normalità.