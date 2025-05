Reggio, incidente tra auto e bici elettrica: un ferito e traffico rallentato – FOTO

Il ciclista ha riportato alcune ferite, ma non è in pericolo di vita

Nella tarda mattinata di oggi, si è verificato un incidente stradale nel quartiere di Pentimele, nei pressi della Motorizzazione Civile.

Coinvolti una Fiat Sedici di colore nero e una bici elettrica condotta da un uomo di circa cinquant’anni.

Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestare soccorso al ciclista coinvolto. L’uomo ha riportato alcune ferite, in particolar modo alla testa, ma non è in pericolo di vita.

A causa dell’incidente si sono registrati rallentamenti al traffico nella zona, con disagi per gli automobilisti in transito.