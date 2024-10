Calabria, si ribalta il mezzo agricolo e muore il conducente

Grave incidente questa mattina avvenuto nella frazione Doria nel comune di Cassano sullo Ionio.

Un mezzo agricolo, per cause in corso di accertamento, si ribaltava all’interno di un canalone utilizzato per il deflusso delle acque meteoriche e per irrigazione. Deceduto il conducente rimasto incastrato sotto il pesante trattore.

Sul posto intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari per la messa in sicurezza del mezzo agricolo ed il successivo recupero della salma.

Carabinieri per gli adempimenti di competenza.