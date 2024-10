Reggio – Incidente mortale, ‘Basta Vittime sulla SS106’ ricorda il giovane Francesco Saccà

“Questo il volto di Francesco Saccà , 27 anni, aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sulla famigerata strada Statale 106″.

E’ il messaggio dell’organizzazione di volontariato ‘Basta Vittime sulla Strada Statale 106‘ in ricordo del giovane 27enne reggino.

“Un ragazzo giovane, grandissimo lavoratore, che aveva tanti sogni nel cuore che in un attimo sono svaniti via per sempre. Oggi la Calabria intera perde, per l’ennesima volta, uno dei suoi giovani figli migliori…! Questo è l’ennesimo fallimento per ognuno di noi e per questa cosiddetta “società civile” incapace di assumere scelte che possano risolvere problemi che provocano morte e dolore da decenni…”.