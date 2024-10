Incidente mortale a Roccella, il Sindaco Zito proclama il Lutto Cittadino

IL SINDACO

Interpretando il profondo dolore dell’intera comunità per la tragica perdita del giovane Ludovico Lombardo;

Ritenuto opportuno e doveroso, facendosi portavoce del Comune e del diffuso sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, colpita profondamente nei sentimenti più forti;

Atteso che i funerali del compianto giovane si svolgeranno il giorno 04.08.2020;

Visto e richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

PROCLAMA

il Lutto Cittadino per le esequie per la cerimonia funebre di commiato che si terrà martedì 04.08.2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a Roccella Ionica;

DISPONE

l’esposizione a mezz’asta, nella sede comunale centrale, della bandiera nazionale per l’intera giornata;

la sospensione di tutte le manifestazioni ricreative aperte al pubblico organizzate o patrocinate dal Comune per la giornata del 04.08.2020 e di ogni altro evento pubblico dalle ore 15:00 alle ore 20:00 che contrasti con il carattere luttuoso della giornata;

INVITA

ogni cittadino, associazione culturale e realtà produttive ad esprimere, in forma autonomamente decisa, il dolore dei Roccellesi e l’abbraccio ai familiari dell’intera Città;

gli esercizi commerciali ad esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in concomitanza con la cerimonia funebre.

Per l’urgenza dell’informativa che presiede al presente provvedimento e per promuovere la partecipazione dell’intera comunità al lutto della famiglia, dare notizia della presente ordinanza con le forme più rapide e snelle e con il suo inserimento via web sul sito istituzionale del Comune di Roccella Ionica.

Copia del presente atto è inviata alla Prefettura di Reggio Calabria ed è pubblicata all’albo pretorio online.

Dalla Residenza Municipale, 03.08.2020

Il Sindaco

Dott. Vittorio Zito