Incidente a Roccella, domani i funerali di Ludovico

Saranno celebrati domani pomeriggio i funerali di Ludovico Lombardo, il giovane studente colpito da un treno che stava per entrare in stazione a Roccella. Una tragedia, l’ennesima sulla tratta ferroviaria jonica reggina, avvenuta nella tarda serata di domenica quando il ragazzo, poco più che ventenne, ha tentato di attraversare la ferrovia scavalcando i binari e portandosi dietro la bici.

L’urto con il regionale – uno dei pochissimi che viaggiano sullo sconclusionato tratto reggino della ferrovia Reggio – Taranto – non ha lasciato scampo al giovane che a causa delle ferite riportate in seguito allo scontro, è morto praticamente sul colpo.

Leggi anche

Il luogo dell’incidente, proprio di fronte al tratto conclusivo del lungomare lato sud, dove tra la statale 106 e una delle spiagge più suggestive della provincia ci sono solo una manciata di metri, è praticamente di fianco ad un passaggio pedonale costruito negli anni scorsi. Passaggio, che dalle prime ricostruzioni, purtroppo non sarebbe stato utilizzato dal giovane Lombardo. Una tragedia che ha profondamente scosso la cittadina jonica che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo. Molti degli eventi privati previsti in questi giorni di agosto a Roccella sono stati rimandati, mentre il Sindaco ha indetto lutto cittadino sospendendo tutte le iniziative patrocinate dal Comune.