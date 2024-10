Bianco: scontro tra auto e scooter, perde la vita un giovane studente

La Procura di Locri ha disposto il sequestro dei due veicoli. Cause in corso di accertamento

Uno studente di 19 anni è morto a Bianco, nella Locride, dopo che lo scooter del quale era alla guida, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto.

A causa dell’impatto il

L’incidente stradale è avvenuto in un tratto della strada provinciale che collega il centro della cittadina alle zone periferiche dell’abitato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bianco che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dei due veicoli.

Fonte: Ansa Calabria