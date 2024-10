Tragico incidente sulla SS 106: 70enne muore investito da un camion

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina nel Comune di Camini sulla strada statale 106. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento e non è chiara la dinamica dell’incidente.

Nello scontro tra un auto ed un camion un signore di 70 anni ha perso la vita a causa del forte impatto.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sia da Monasterace che da Siderno ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il conducente dell’autovettura.

La strada statale 106 è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Reggio Calabria, al km 133,000 a Camini (RC).

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.