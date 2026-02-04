Reggio, incidente stradale sulla GAGA: tre feriti

Le due donne ed uomo, trovati in stato di shock, non hanno riportato gravi conseguenze, ma sono stati trasportati al GOM

È di tre feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 16, sulla nuova arteria stradale che da Gallico porta a Gambarie d’Aspromonte. La dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

L’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza

Sul luogo dell’impatto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni, coordinata dal Capo Reparto Vincenzo Pizzimenti. I vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a soccorrere gli occupanti delle due autovetture.

I feriti sono due donne e un uomo, trovati in evidente stato di shock al momento dell’arrivo dei soccorritori. Per fortuna, nessuno di loro ha riportato grosse conseguenze a seguito del violento impatto; sono stati comunque trasportati al GOM per i necessari accertamenti clinici.