Tragedia a Lodi, Gigi Miseferi ricorda Giuseppe Cicciù: ‘Ti abbraccio fin lassù’

Sono le parole di Gigi Miseferi, il comico reggino che, con la sua tenacia, da anni, porta l’allegria in tutta Italia.

Due vittime ed una trentina di feriti, ma fra chi non farà più ritorno a casa c’è un nostro concittadino.

“Ancora una volta la grande Famiglia della Ferrovia, alla quale sono molto legato, ha pagato un pesante tributo. E so esattamente cosa vuol dire, infatti il mio pensiero non può non volare a mio fratello Nino, tecnico elettricista delle Ferrovie, vittima di in infortunio sul lavoro nel 1984. Alle famiglie dei due “Angeli Macchinisti” che adesso viaggiano sui binari del cielo e alla famiglia di Trenitalia, va il mio più caloroso abbraccio!!! Ti abbraccio fin lassù, Peppe! R.I.P.”.