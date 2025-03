Incidente a Reggio: quattro auto coinvolte e due feriti

Pericolosa carambola nel pomeriggio di oggi in via Geraci, nei pressi dell'Istituto Industriale Panella di Reggio

Pericolosa carambola nel pomeriggio di oggi in via Geraci, nei pressi dell’Istituto Industriale Panella di Reggio Calabria. Nell’incidente sono state coinvolte quattro auto e si registrano due feriti, fortunatamente non gravi.

Leggi anche

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare i primi soccorsi, mentre la Polizia Locale, con due pattuglie, si è occupata dei rilievi del caso e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.