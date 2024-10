Incidente al Tito Minniti: aeroporto chiuso e passeggeri in attesa

I passeggeri in partenza nelle prossime ore stanno ricevendo informazioni per riprogrammare i voli

Paura e preoccupazione in queste ore all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria a causa di un incidente che ha visto coinvolto un elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo due persone.

Leggi anche

Stando alle prime ricostruzioni, i due a bordo sarebbero stati estratti dagli stessi Vigili e dal personale del 118 sopraggiunto immediatamente.

Lo scalo reggino, tuttavia, resterà chiuso per consentire le operazioni di messa in sicurezza della pista e far si che le procedure di volo vengano ripristinate il più presto possibile.

Visti i disagi, in questo momento i passeggeri in partenza stanno ricevendo informazioni per riprogrammare i voli. È consigliato a chiunque sia in partenza nelle prossime ore di contattare la propria compagnia aerea di riferimento per pianificare eventuali cambi e riorganizzare il proprio viaggio.