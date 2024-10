Reggio, paura al Tito Minniti: in fiamme un elicottero. Scalo chiuso – FOTO

In corso indagini da parte delle autorità per determinare le cause dell'incidente

Un drammatico incidente si è verificato all’aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria.

Secondo le prime informazioni giunte in redazione, l’elicottero dei Vigili del Fuoco S64 “Geronimo” di rientro da un’operazione antincendio boschivo con due persone a bordo, avrebbe preso fuoco durante la fase di atterraggio. I due piloti, accortisi del problema, avrebbero fatto in tempo a scendere dal mezzo e sono stati portati al Gom per accertamenti.

Contattato ai nostri microfoni, il presidente Sacal Marco Franchini ha confermato le prime indiscrezioni ed è già in viaggio verso l’aeroporto di Reggio.

Sulla pista del Tito Minniti i mezzi dei Vigili del Fuoco hanno domato immediatamente le fiamme. Presenti sul posto diverse ambulanze, sarebbe stato accertato un ferito. Le cause dell’incidente sono ancora incerte, anche se dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un guasto al motore, e sono in corso indagini da parte delle autorità per determinare i dettagli dell’accaduto.