Incontro ad Ecolandia per creare il primo parco “SuperAbile” calabrese

Continua il percorso di sviluppo e potenziamento del Parco Ludico tecnologico e ambientale “Ecolandia”. Domani 25 marzo, la direzione del Parco Comunale incontrerà rappresentanti del Terzo settore impegnati nella cura e nell’inserimento delle persone diversamente abili.

Per l’occasione sarà organizzato al parco di Arghillà uno Spazio aperto di discussione e confronto per ragionare insieme su come il Parco pubblico della città metropolitana possa immaginare, sviluppare e comunicare prodotti, servizi, sistemi e ambienti per risultare agevolmente accessibile al più vasto numero possibile di cittadini, con specifica attenzione al coinvolgimento dei soggetti con diverse abilità sia in termini di fruizione che in termini di inclusione sociale e lavorativa.

L’incontro a cui sono stati invitati anche rappresentanti del Comune di Reggio Calabria, costituirà un’importante occasione per condividere esperienze, analizzare risorse e bisogni, fare proposte e collaborare insieme, anche nell’ottica di creare una rete allargata e coinvolgere le diverse Fondazioni operanti nel territorio nazionale.

L’appuntamento è dunque per domani (Sabato) 25 marzo 2017 dalle ore 9.30 alle 12.30 al Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia – Via Scopelliti, Ex Forte Gullì – Località Arghillà – Reggio Calabria.