Ordine Fisioterapisti di Reggio: il Presidente De Luca in visita al GOM

Il Presidente dell’Ordine della professione sanitaria di fisioterapista di Reggio Calabria Marco De Luca getta le basi del suo mandato delineando un percorso chiaro, basato sul confronto con le varie istituzioni del territorio.

Decide di iniziare dalla Sanità pubblica, facendo visita in data 06/04/2023, alla U.O.C. di Recupero e Riabilitazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Ad accoglierlo, il Direttore Dott. Pasquale Furfari e la sua equipe: Vincenzo Polimeni – Dirigente Medico, Giuseppina Polistena – Dirigente Medico, Albino Claudio – Fisioterapista, Agostino Antonino – Fisioterapista e Consigliere dell’Ordine, Balestrieri Anna Maria – Fisioterapista, Bellizzi Cinzia – Fisioterapista, Cutrupi Giovanna – Fisioterapista, De Luca Benedetta – Fisioterapista, Martino Stella – Fisioterapista, Retez Pasquale Antonio – Fisioterapista.

Sono stati molti gli argomenti di confronto, il Direttore Dott. Pasquale Furfari ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto con l’istituzione dell’Ordine autonomo dei Fisioterapisti, che ha visto finalmente la luce dopo molti anni di duro lavoro da parte delle associazioni di categoria.

Entrambi concordano che la chiave di volta, per la tutela dei cittadini e per il bene delle professioni medico-sanitarie, sarà la collaborazione tra le varie figure professionali che si occupano di sanità e nel caso specifico della riabilitazione risulterà fondamentale e vincente, il rapporto collaborativo tra Medici Fisiatri e Fisioterapisti.

Si è discusso su questioni di pratica clinica, di qualità sanitaria rispetto alle specializzazioni dei singoli professionisti in determinati ambiti, di medicina basata sull’evidenza scientifica, sulla necessità di fare ricerca su basi oggettive nonché sull’alta specializzazione dell’ U.O.C. di Recupero e Riabilitazione del GOM di Reggio Calabria in tema di “tossina botulinica”, “Gait analysis” e “cura dell’Osteoporosi”.

Conclude De Luca Marco:

“È arrivato il momento di farci conoscere al mondo esterno, dobbiamo comunicare con l’opinione pubblica spiegando chi siamo e cosa facciamo, abbiamo molte eccellenze tra i nostri iscritti, professionisti capaci e plurispecializzati che hanno bisogno della giusta visibilità, talvolta oscurata dalla poca e cattiva comunicazione che lascia strada a dubbi e incertezze tra i cittadini, i quali potrebbero erroneamente finire tra le mani di finti fisioterapisti in possesso di altri titoli ma non la Laurea in Fisioterapia. Questo non sarà più possibile perchè l’Ordine vigilerà e farà il possibile per denunciare gli abusivi”.