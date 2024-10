Incredibile serie B: crollano Benevento e Cremonese, tonfo del Monza. I risultati e la classifica

Il Lecce balza in testa alla classifica, al Crotone non serve l'impresa della giornata. Il Brescia fermato nel finale, sconfitta pesantissima per il Benevento

Giornata come sempre sorprendente in serie B con alcuni risultati che hanno decisamente preso una piega diversa rispetto ai pronostici come il successo netto del Crotone contro la Cremonese ed il tonfo del Monza sul campo del Frosinone. Pareggia la Reggina in trasferta contro l’Alessandria. Il Cosenza vince e spera ancora. Crotone in C dopo tredici anni. Il Brescia raggiunto in pieno recupero, il Benevento crolla in casa, tutto a vantaggio del Lecce che, vincendo la prossima sul campo del Vicenza, sarebbe in A con una giornata d’anticipo.

I risultati della giornata

Ascoli – Cittadella 0-0

Crotone – Cremonese 3-1

Frosinone – Monza 4-1

Lecce – Pisa 2-0

Cosenza – Pordenone 3-1

Alessandria – Reggina 0-0

Como – Vicenza 0-2

Brescia – Spal 1-1

Benevento – Ternana 1-2

Perugia – Parma 2-1

La classifica

Lecce 68

Cremonese 66

Monza 64

Benevento 63

Pisa 63

Brescia 63

Ascoli 59

Frosinone 58

Perugia 55

Ternana 51

Cittadella 49

Reggina 46

Parma 45

Como 44

Spal 36

Alessandria 33

Cosenza 31

Vicenza 28

Crotone 25

Pordenone 17