Indastria Group: ‘Si conclude il nostro percorso con la Reggina’

Indastria Group, gruppo di imprenditori reggini composto tra gli altri da Salvatore Maio e Jo Scuncia, comunica la conclusione dell’accordo di collaborazione con la società Reggina 1914, avviato lo scorso novembre con un accordo di natura commerciale e promozionale.

La decisione è maturata con senso di responsabilità, al termine di un percorso condotto con spirito costruttivo e profondo attaccamento ai colori amaranto.

Un progetto nato con entusiasmo e partecipazione, prevedeva una partnership a partire dalla stagione sportiva 2025/26, con un sostegno strutturato ed economico alla società Reggina 1914 attraverso attività di marketing, investimenti nel settore giovanile, sponsorizzazioni e coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale.

L’obiettivo era affiancare la Reggina in un cammino di crescita, sostenibilità e consolidamento, contribuendo con risorse economiche e relazionali.

Un percorso condotto con rispetto e trasparenza, che nasce con un principio di coerenza, chiarezza e responsabilità.

Durante la stagione appena conclusa, gli imprenditori coinvolti hanno garantito la propria presenza, vicinanza e collaborazione, nell’unico interesse della squadra e della città. Alcune criticità tecniche e gestionali, emerse nel corso dell’attività, hanno tuttavia reso non percorribile la prosecuzione dell’accordo nelle modalità inizialmente previste.

Pur rammaricandosi per il mancato sviluppo del progetto, Indastria Group tiene a sottolineare il profondo rispetto per la storia e la tifoseria della Reggina, che rappresenta un patrimonio identitario di Reggio Calabria e dell’intera provincia.

Resta l’impegno per il nostro territorio!

Il nostro intento era ed è quello di offrire un contributo concreto, con spirito di servizio e passione. Se oggi siamo costretti a interrompere questa collaborazione, resta però immutata la nostra volontà di lavorare per Reggio Calabria, per lo sport e per i giovani. L’amore per la Reggina non è in discussione, così come il rispetto verso chi ogni giorno la sostiene con orgoglio.

Indastria Group e gli imprenditori aderenti rimangono a disposizione della comunità reggina per future iniziative che mettano al centro trasparenza, partecipazione e visione condivisa, nel rispetto dei valori che da sempre animano la passione sportiva di questa terra.

Cogliamo questa occasione per rivolgere un grazie sincero e profondo ai tifosi della Reggina, che rappresentano il vero cuore pulsante di questo club.

Siete voi, con la vostra passione, con la vostra pazienza e con il vostro orgoglio, a tenere viva la storia dei nostri colori amaranto.

Ogni gesto compiuto in questi mesi è stato fatto pensando a voi: alla vostra dignità di tifosi, al vostro desiderio di riscatto, alla vostra inesauribile fedeltà.

Come imprenditori reggini, continueremo ad essere al fianco della città e delle sue espressioni migliori, nella speranza che la Reggina possa presto ritrovare quella stabilità e quell’unità che merita, con al centro le persone, le competenze e l’amore per la NOSTRA maglia.

Questo comunicato viene diffuso nel pieno rispetto della tifoseria amaranto e con immutato affetto verso la città di Reggio Calabria. Rimaniamo vicini, come cittadini e tifosi, a chi ogni giorno continua a sognare una Reggina più forte, più vera, più NOSTRA!!!