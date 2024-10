‘Quando vi sentite annoiati, leggete questo’: Covid-19 raccontato da un giovane infermiere

I giorni appena trascorsi sono stati veramente difficili, un pò per tutti. E così gli auguri di Pasqua si sono trasformati in videochiamate ed in messaggi di ‘Come stai?’. Accanto alle azioni di chi è rimasto a casa, o di chi ha deciso di non farlo, c’è anche la riflessione di un giovane infermiere.

Alessio Fantino, alla fine di un turno estenuante, ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Facebook per raccontare ciò che gli italiani non sanno. Chi non vive in corsia non può, per forza di cose, capire cosa accade all’interno degli ospedali da quando il Coronavirus è arrivato in Italia. E allora l’infermiere fa appello alla coscienza di tutti per andare fino in fondo a questa triste storia.

In particolar modo, Alessio, rivolge il suo grido a quanti non capiscono l’importanza del distanziamento sociale.