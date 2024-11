Infiorata di Noto 2015: premiati gli studenti dell’Accademia di Belle Arti

di Antonello Diano – La 36ª edizione della famosa Infiorata di Via Nicolaci dal Titolo “Primavera Barocca” svoltasi a Noto (Siracusa) il 15-16-17 maggio scorso, ha visto protagonisti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Gli studenti sono stati impegnati nella realizzazione floreale di due bozzetti a grandi dimensioni: -“Noto-Ritmo Catalano” creato dalla Studentessa Lucia Miano, (Barcellonese ed iscritta al 2°anno del biennio in Pittura presso l’Accademia reggina, con la studentessa Valentina Ligato come responsabile; -“Somnis de Gaudi al Parc Guell” su bozzetto dell’Artista catalano Joan Novell Duran con lo studente Antonino Dimondo come responsabile.

La rinomata manifestazione floreale Siciliana ha voluto onorare la cultura Catalana: il titolo dell’edizione 2015 è stato appunto: “Benvenuta Catalunya – omaggio alla Spagna”.

Gli studenti, supervisionati dalla coordinatrice Prof.ssa Paolina Giansiracusa hanno collaborato con i maestri infioratori catalani per la realizzazione pratica.

Alcuni studenti che hanno partecipato alla progettazione attiva per oltre due anni sono stati insigniti del titolo di “Maestro Infioratore”.

Il 17 maggio presso il Teatro Comunale di Noto, è stato consegnato alla studentessa Lucia Miano un premio in marmo raffigurante la “Pietra di Noto” simbolo della città e targa, come realizzatrice del bozzetto selezionato.

Martedì 10 novembre presso l’Aula Magna “G. Marino” dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria sono stati invece consegnati gli attestati agli studenti partecipanti.