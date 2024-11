Inizia la seconda parte di stagione del campionato calcio a 5 UISP

di Nicolino D’Ascoli. Siamo alla prima giornata di ritorno del sesto campionato di calcio a 5 Uisp – Passaporto per l’Europa.

Le battute finali dell’andata sono state più che sorprendenti e lasciano aperta la classifica per un girone di ritorno che terrà tutte le società e gli appassionati col fiato sospeso.

In prima posizione troviamo gli Fc Protagonisti che come ogni anno non sbagliano un colpo o quasi. Infatti solo Passaporto per l’Europa è riuscito a far loro un piccolo sgambetto, utile per accorciare le distanze. Dopo una partita sudata, pur perdendo 2 punti importanti, i Cassalia riescono comunque a portare a casa un pareggio.

Gli Atletico Pescatori non sono da meno con i loro 30 punti, quindi 10 vittorie consecutive su 12 partite, e guardano dall’alto la classifica tenendosi a distanza dai Mr doner. In effetti, la ditta Minniti, sprofonda da qualche settimana al terzo posto in attesa dello scontro diretto proprio con gli Atletico Pescatori nella prima giornata di ritorno.

Passaporto per l’Europa, con i suoi alti e bassi, perde partite che sembrano alla sua portata e riesce a recuperare punti in match tutt’altro che scontati.

Quinta con 20 punti la società di Pastetti, i Geometri, che dopo qualche giornata in calo si fa spazio nei piani medio alti della classifica, cosa che non accade a Pasta Macheda che infatti, si ferma in sesta posizione a causa di quattro sconfitte consecutive e per mister Giustra è arrivata l’ora di fare i conti col mercato finale.

Rcn Hammers, con il suo bomber Fulco, chiude l’andata a 16 punti in settima posizione, subito sotto, in ottava posizione, troviamo A.S. Sporting Reggio con 14 punti. Lo spazio ravvicinato in cui si trovano le due compagini le lascia entrambe speranzose di poter scalare la classifica durante la fase di ritorno, ma ciò fa anche prevedere una agguerrita battaglia tra le due.

Alla decima posizione Fc New Taxi che sembra aver trovato l’andamento giusto in questo 2015, viste le due vittorie consecutive, che spingono Vinci e Praticò verso un ritorno di rivalsa.

Per Melchionna e la sua amata Hobby Centro Del FaiDaTe, in undicesima posizione, sembra sia tornato il sereno, dopo un lungo periodo di pochi goals messi a punto e fin troppi subiti, adesso la compagine sembra determinata a riprendere quello che lo scorso anno aveva costruito.

New Gunners e Bomber Team di Mister Musolino e Mister Venezia si trovano invece nelle ultime due posizioni. Due squadre che dimostrano tenacia e voglia di divertirsi, con il minor numero di ammonizioni di tutto il campionato.

Non dimenticate l’appuntamento settimanale al Centro Sportivo del Viale Messina con i prossimi incontri: 26-01-2015 21:00 geometri vs new gunners 26-01-2015 22:00 pasta macheda vs fc protagonisti 2007 27-01-2015 21:00 a.s. sporting reggio vs san gaetano catanoso 27-01-2015 22:00 passaporto per l’europa vs rcn hammers 28-01-2015 21:00 hobby centro del faidate vs fc new taxi 28-01-2015 22:00 atletico pescatori vs mr. Doner.