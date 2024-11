A Gambarie il dodicesimo ‘Motoraduno di Gambarie’

Partita oggi la dodicesima edizione del Motoraduno di Gambarie, appuntamento oramai consolidato per tutti gli appassionati di motori. Alle 17 l’apertura del Motoraduno, in serata invece il giro turistico a Chianalea di Scilla. Domani mattina apertura alle 9 e successivo giro turistico a Reggio Calabria, in serata -si legge nel programma- organizzata una manifestazione con premi e giochi, a seguire la ‘Notte Monella’. Domenica invece il giro turistico sarà alla Diga della Menta, mentre nel pomeriggio la premiazione sarà la conclusione del motoraduno.

L’impegno e la sagacia dei Reggio Bikers hanno portato la manifestazione a questo traguardo, che di buon grado si può considerare la più longeva e tra le più importanti del Sud Italia. Molte sono le motivazioni che negli anni hanno portato generazioni di motociclisti a ritrovarsi sulla piazza centrale di Gambarie D’Aspromonte; dalla bellezza del posto e del tragitto da percorrere , al piacere di ritrovarsi tra amici e trascorrere delle particolari giornate motociclistiche fuori dai soliti schemi tradizionali.