Inizio scuola, Princi: ‘Buon anno, ruolo insegnanti fondamentale. Porterò a Bruxelles la vostra battaglia’

“Buon anno scolastico ai tanti studenti calabresi che oggi tornano tra i banchi! Cari ragazzi, vivete la scuola con la consapevolezza che saranno gli anni nei quali, attraverso il sapere, imparerete l’alto valore della libertà che vi aiuterà a superare le sfide della complessità e ad essere i protagonisti delle vostre scelte. Studiate consci che traccerete oggi la strada del vostro domani”.

Lo ha scritto in un post su Facebook Giusi Princi, eurodeputata FI – PPE, fortemente impegnata e attiva nelle commissioni per la cultura e l’istruzione, per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere e per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo, dove sta rappresentando i territori della Calabria e di tutto il collegio Sud, in cui è stata eletta.

