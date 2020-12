Insediato il nuovo comitato della Fib Calabria (Federazione Italiana Bocce)

Per la Fib Calabria è ufficialmente cominciato il quadriennio sotto la guida di Francesco D'Ambrosio. Con la riunione svoltasi ieri pomeriggio, 19 dicembre, indetta dal neo presidente regionale, si è infatti concretamente insediato il nuovo Comitato regionale della Calabria, composto dai consiglieri eletti Luigi Benincasa, Natale Bilotta e Roberto Cevola, in quota Affiliati, Salvatore Sposato (per gli Atleti) e Francesco Bianco (Tecnici). All'assemblea ha preso parte, in collegamento, il presidente federale Marco Giunio De Sanctis per augurare buon lavoro al rinnovato Comitato della Fib Calabria. «Sono contento dell'insediamento del nuovo Comitato della Fib Calabria, espressione di un ricambio generazionale e culturale fondamentale che è partito anche in altre aree come Basilicata e Trentino. In me e in tutta la Federazione il comitato calabrese troverà sempre un interlocutore attento, oltre che il supporto costante del Consiglio federale», queste le parole di De Sanctis che prima di partecipare alla riunione della Fib Calabria aveva presenziato proprio all'ultimo Consiglio Federale. Il presidente ha così brevemente informato i presenti sugli atti già in essere e sui programmi per il futuro: dall'approvazione del bilancio alle nuove agevolazioni per i comitati regionali (un “tesoretto” per quelli più meritevoli, utenze e canoni a carico della Federazione), dall’idoneità agonistica all’istituzione prossima di un fondo destinato ai progetti dei comitati del Mezzogiorno.

Dopo i saluti di De Sanctis, l'attenzione del neo Comitato regionale si è così spostata sulle questioni prettamente di competenza locale. Il nuovo vice presidente della Fib Calabria è il consigliere Natale Bilotta che succede a Salvatore Sposato, nominato referente dell'attività del settore della Raffa. Roberto Cevola sarà invece rappresentante per il settore del Volo, oltre che referente per l'attività giovanile, sempre del Volo; per la Raffa il referente dell’attività giovanile sarà Luigi Benincasa, mentre il tutor regionale per la promozione delle bocce nelle scuole sarà il prof. Carmine De Rose. A breve verranno poi i comunicati referenti dei settori paralimpico e femminile e le commissioni tecniche. La sede del Comitato sarà ospitata sempre da Catanzaro dove si potrà contare ancora sulla presenza del segretario Francesco Brutto. Riconfermati i delegati provinciali di Catanzaro (Antonio Perricelli), Crotone (Francesco Belfiore ad interim), Reggio Calabria (Antonino Canale), a Cosenza si insedia Eugenio Gaudio che succede proprio a Francesco D’Ambrosio, mentre lo stesso Comitato prende atto della scelta della delegazione di Vibo Valentia (esplicitata dal delegato Giuseppe Santamaria) di volersi accorpare a quello di Catanzaro per il numero esiguo di società affiliate. D’Ambrosio, per il nuovo anno ormai alle porte, ha poi lanciato una serie di proposte che verranno approfondite nelle prossime riunioni: una manifestazione denominata “Premio Calabria” (che si sdoppierà fra Raffa e Volo), incentivi per una maggior promozione del settore giovanile, la nascita di nuovi Cab e assemblee itineranti per avvicinare ancor di più la Fib Calabria a tutto il territorio regionale.