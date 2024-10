Intelligence, i componenti del Copasir Esposito e Tofalo inaugurano l’Università d’estate a Soveria Mannelli

Saranno il Vice Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica Giuseppe Esposito e il Componente dello stesso organismo Angelo Tofalo ad inaugurare la prima edizione dell’Università d’estate sull’Intelligence promossa dal Master in Intelligence dell’Università della Calabria e dalla Fondazione “Italia Domani” che si svolgerà a Soveria Mannelli dal 7 al 9 settembre 2017.

Le lezioni si terranno alle ore 18 presso la Biblioteca “Michele Caligiuri” a Soveria Mannelli. Venerdì 8 settembre si affronterà il tema “Intelligence e globalizzazione: la nuova via della seta” con Antonio Selvatici, docente del Master in Intelligence all’Università Torvergata di Roma e Giuseppe Rao, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le conclusioni sono previste per Sabato 9 settembre con la lezione sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Ferri su “Intelligence e magistratura: la collaborazione necessaria”. A concludere saranno svolte dal Rettore dell’Università della Calabria Gino Crisci e dal Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’ateneo calabrese Roberto Guarasci. Direttori dell’Università d’Estate sull’Intelligence sono Mario Caligiuri, Direttore del Master in Intelligence dell’Università della Calabria e Paolo Boccardelli, direttore delle Luiss Business School.

Del comitato scientifico dell’Università d’estate fanno parte, tra gli altri, il Segretario Generale della CRUI e Rettore dell’Università di Udine Alberto De Toni, il Direttore di “Limes” Lucio Caracciolo, il Direttore del Centro Studi Americani Paolo Messa, il professore emerito dell’Università di Firenze Umberto Gori, il responsabile della sicurezza dell’ENI Alfio Rapisarda, il Direttore del Laboratorio del Mediterraneo Islamico dell’Università della Calabria Alberto Ventura e il Direttore del Laboratorio di Fonetica dell’Università della Calabria Luciano Romito.

La casa editrice Rubbettino collaborerà alla manifestazione. La segreteria organizzativa sarà svolta dal Centro Studi sull’Intelligence dell’Università della Calabria, con la collaborazione dell’associazione ” Fiore di Lino”. Le iscrizioni sono riservate a 100 studenti selezionati dalla Direzione dell’Università d’Estate sull’Intelligence. Le richieste vanno inoltrate a laboratoriointelligence@gmail.com.

Per ogni informazione rivolgersi al Direttore dell’Università d’Estate Mario Caligiuri (mario.caligiuri@unical.it).