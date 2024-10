Reggina e Volley Tonno Callipo, insieme per una interessante iniziativa

Agevolazioni per i tifosi amaranto. Si ricorda che la compagine vibonese gioca le gare in casa al PalaCalafiore

Sei un abbonato della Reggina? Hai comprato il biglietto per il Rende? Ti piace il Volley? C’è una promozione per te ‼️ Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

In occasione della partita di Superlega (Serie A pallavolo maschile) in programma domenica 24 novembre (ore 18) contro la Cucine Lube Civitanova, la Tonno Callipo Calabria ha previsto delle particolari agevolazioni per i tifosi della Reggina.

Basterà presentarsi al botteghino del “PalaCalafiore“, a partire dalle ore 16, ed esibire l’abbonamento stagionale oppure il biglietto della partita di sabato 23 novembre che la squadra amaranto disputerà con Rende, per poter usufruire della promozione: il prezzo del ticket sarà di € 5.