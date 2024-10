Internazionali d’Italia di tennis, Silvia Paviglianiti si aggiudica la fase di prequalificazione di Reggio Calabria

Silvia Paviglianiti del CT Rocco Polimeni di Reggio Calabria si è aggiudicata la fase provinciale del torneo di prequalificazione agli Internazionali d’Italia BNL di tennis 2017.

La giovanissima tennista (under 14) del circolo reggino e classificata (4.1) è riuscita a completare il tabellone con un percorso perfetto, senza mai concedere un set alle avversarie. In finale Silvia Paviglianiti ha avuto la meglio contro Noemi Orlando, più grande d’età e sconfitta con il punteggio di (6/3, 6/2). Nel tabellone provinciale di prequalificazioni ha spiccato anche la prova di Allegra Spina, anch’essa del CT Polimeni, fermatasi però in semifinale dopo una combattuta sfida proprio contro la Orlando (2/6, 6/3, 6/4).

Per lo storico circolo tennis reggino, presieduto da Igino Postorino, si tratta di un buon momento per l’attività giovanile, coordinata da uno staff tecnico guidato da Emilio Cozzupoli e dai maestri FIT che seguono costantemente la crescita sportiva dei piccoli allievi sin dal mini-tennis.

Nelle scorse settimane molti giovani tennisti del Polimeni si sono ben distinti in occasione del primo circuito regionale giovanile maschile e femminile (u.10, u.12, u.14, u.16), nel corso del quale ha vinto anche Silvia Paviglianiti (u.14).

Dopo le fasi provinciali il percorso sportivo preparatorio in vista degli Internazionali d’Italia di Tennis 2017 (Race to Foro) proseguirà con le fasi regionali maschili e femminili che si svolgeranno ancora in provincia di Reggio Calabria, entrambi dall’11 al 26 marzo.

Il tabellone regionale femminile si giocherà presso l’Accademia del Tennis “Sport Village”, mentre il tabellone maschile si disputerà presso i campi del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”.