Intimidazione Reggio TV, la solidarietà di Unindustria Calabria e Confindustria Reggio Calabria

“Esprimiamo piena vicinanza e totale solidarietà all’imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo e a tutti i dipendenti dell’emittente Reggio TV, per il vile atto intimidatorio subito che condanniamo con fermezza”.

È quanto affermano in una nota congiunta i presidenti di Unindustria Calabria e Confindustria Reggio Calabria, rispettivamente Aldo Ferrara e Domenico Vecchio che aggiungono: “La territoriale reggina di Confindustria e l’intera Unindustria Calabria, in tutte le loro componenti – prosegue la nota – si stringono attorno alla grande famiglia di Reggio TV, invitandola a proseguire con rinnovata determinazione e il consueto slancio creativo, il proprio lavoro in campo editoriale.

Un percorso, quello condotto in questi anni dall’emittente reggina, contrassegnato da una grande capacità di analisi, sviluppo del pensiero critico e soprattutto libertà di informazione. Tratti distintivi di questa realtà imprenditoriale – evidenziano i rappresentanti confindustriali – che, a dispetto di una crisi generale che da tempo interessa tutto il comparto delle produzioni televisive, porta avanti con grande coraggio e abnegazione un’esperienza editoriale e culturale improntata alla denuncia, circa gli aspetti di maggiore criticità che riguardano il nostro territorio, ma anche, in chiave propositiva, alla irrinunciabile fase di proposta e contributo costruttivo alla crescita sociale della comunità.

Un lavoro di grande spessore di cui Reggio Calabria ha continuo bisogno e che, ne siamo certi, – prosegue la nota – non potrà essere minimamente frenato o turbato da chi ancora si ostina a credere che questa terra debba piegarsi agli interessi e alla prepotenza di quanti operano per farla regredire.

Nel ribadire la nostra vicinanza e auspicando che su tale episodio si faccia presto piena luce, – conclude la nota – intendiamo rilanciare, ancora una volta, l’impegno di Unindustria, su tutto il territorio regionale, a sostegno di tutte quelle realtà del nostro tessuto imprenditoriale e produttivo che fanno della cultura del lavoro, dell’operosità e del fermo rifiuto di ogni forma di violenza e prevaricazione criminale, motivi di vanto e orgoglio per tutta la Calabria”.