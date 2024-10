Reggio, intimidazione a Sorical: la solidarietà dei residenti di Mosorrofa

“Abbiamo appreso che ci sono state delle intimidazioni alla SORICAL. Nel servizio del telegiornale si sottolineava che uno dei luoghi interessati era l’acquedotto di Mosorrofa “paese con i rubinetti praticamente a secco”.

Il Comitato di Quartiere Mosorrofa esprime solidarietà a SORICAL e ci tiene a sottolineare che i rubinetti dello stesso “non sono a secco”. Ci sono certamente delle criticità, c’è la carenza del prezioso liquido, ci sono stati momenti,( in seguito ai problemi che si sono avuti nei pozzi di Cataforio), nei quali l’acqua è stata razionata anche drasticamente.

Sentiamo però il bisogno di ringraziare la SORICAL e il delegato del Comune Franco Barreca per la loro opera. A Mosorrofa, storicamente, l’acqua, non solo nel periodo estivo è sempre mancata per giorni interi se non per settimane o mesi. Da qualche tempo la situazione è migliorata soprattutto grazie all’impegno del consigliere comunale Franco Barreca, che ha sempre risposto tempestivamente alle segnalazioni fatte dal Comitato e alla solerzia con la quale la nuova gestione SORICAL, ha affrontato i gravi problemi che affliggono la rete idrica comunale.

Ci sono ancora tanti problemi da risolvere, tante situazioni da sistemare, ma abbiamo visto la buona volontà e la ricerca di soluzioni da parte di SORICAL a cui esprimiamo solidarietà per i gravi atti di intimidazione, disponibili come sempre a collaborare per risolvere definitivamente i problemi inerenti la carenza del prezioso liquido”.