Reggio, un’intitolazione per il Giudice Viola: la proposta di Milia (FI)

“È già di qualche giorno fa il lancio di una proposta che fino ad oggi avevamo lasciato, come gruppo di Forza Italia, all’informalità di confronti con i cittadini ed i rappresentati delle istituzioni della Città, ma che adesso intendiamo lanciare pubblicamente e ufficialmente: intitolare la sede della Corte di Appello di Reggio Calabria al compianto Giuseppe Viola. Siamo certi che sia la cosa giusta, in virtù del valore umano oltre che professionale di un uomo che è diventato grande esempio di carisma, di legalità e di cittadinanza attiva, in una parola sola: positività”.