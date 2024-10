Intrappola.to Reggio Calabria festeggia un anno….e raddoppia

Da Intrappola.to raddoppia il divertimento ma il prezzo rimane invariato. Proprio in questi giorni l’Escape Room di Reggio Calabria festeggia il primo anno di attività preparandosi ad una novità che attirerà senza dubbio ancora più partecipanti.

Durante le festività infatti verrà lanciata una nuova stanza, ‘Fort Knox’, che promette di far appassionare ragazzi e adulti. Il nuovo scenario potrà essere provato sia da chi ha partecipato alla Classic Room sia da chi non si è ancora mai lanciato in questa avventura. Commenti e recensioni più che positivi, su Facebook e TripAdvisor, sono la conferma che chi prova Intrappola.to difficilmente rimane deluso.

I numeri sono un successo, come conferma il bilancio di questo 2017 da parte dell”Aguzzino’. “Sono più di 500 i gruppi di ragazzi che ci hanno fatto visita in questo primo anno, intorno ai 6 mila il numero totale di partecipanti. Non abbiamo un target di età, hanno partecipato ragazzi dai 12 anni sino alle nonne. E’ stato bellissimo quando sono venute a giocare 4 generazioni in contemporanea, dalla nipotina alla bisnonna”.

Subito virale sui social e amatissimo dai Millenials, ha saputo trasformarsi in un vero e proprio fenomeno di costume.

La sfida è sempre contro il tempo, ma anche contro i propri avversari. Al momento della prenotazione riceverete un codice che all’orario indicato vi consentirà di entrare nella stanza. Avrete 60 minuti di tempo per uscire dalla vostra prigione. Nella cella troverete una serie di indizi che potrebbero aiutarvi a trovare le chiavi e a scoprire le combinazioni. Dovrete risolvere degli enigmi e ricostruire la storia pensata dall’aguzzino che ha progettato la vostra prigione.

Ma attenzione a non perdere tempo, i minuti scorrono rapidi e allo scoccare dell’ora se sarete ancora nella cella…

