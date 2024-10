Investimenti nel Mezzogiorno, mix di agevolazioni presentate da Unindustria e Commercialisti

Le nuove agevolazioni per le imprese che investono nel Mezzogiorno sono state al centro del convegno promosso da Unindustria Calabria e l’ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Calabria, ospitato nel salone di Confindustria di Reggio Calabria.

L’iniziativa, introdotta dai saluti di Gino Muratori, referente Confindustria Reggio Calabria sezione Servizi Unindustria Calabria e Stefano Poeta, presidente Odcec di Reggio Calabria, si è concentrata sulla novità rappresentata dall’eliminazione del divieto di cumulo, con la conseguenza per gli imprenditori di poter utilizzare le agevolazioni tutte insieme. Il mix di aiuti è un pacchetto di strumenti che possono essere cumulati per legge, favorendo l’investimento nelle aree del Mezzogiorno. Mettendo insieme il “bonus Mezzogiorno”, la “Sabatini ter” e il “fondo di garanzia”, il “super ammortamento” e l’ “iper ammortamento”, si arriva a coprire il 100 per cento del finanziamento, contribuendo a dare un forte incentivo alle imprese che investono nel Sud.

Dopo l’introduzione dei referenti degli enti promotori, gli interventi tecnici di Enrico Mazza, presidente sezione Servizi Unindustria Calabria e, a seguire, del delegato gruppo studi finanza d’impresa Odcec di Reggio Calabria, Francesco Caracciolo, hanno approfondito il tema della finanza agevolata e delle agevolazioni fiscali e finanziarie, soffermandosi in particolare sulla nuova proposta. “Mentre prima dovevamo intercettare le risorse e capire quale fosse più idonea per il cliente, – ha spiegato Mazza – oggi, venendo meno questa limitazione, si apre un ventaglio di opportunità molto maggiore. Regolamentare questa proposta anche a livello legale, ha significato dare all’imprenditore la possibilità di scelta: potrà infatti concentrarsi su un solo strumento, più idoneo alle sue esigenze, o addirittura giocarseli tutti”.

Mazza ha inoltre parlato dei bandi finanziati con il Por Calabria in merito ai settori ‘autoimpiego’ e ‘turismo’, di grande interesse per gli imprenditori del meridione, e di come estendere il mix di aiuti a fondi che oggi hanno il divieto di cumulo. Nella sua relazione tecnica, Francesco Caracciolo ha illustrato i tre strumenti di agevolazione (credito d’imposta, sabatini-ter e fondo di garanzia per le pmi), indicando come poterli mixare.

“La proposta presentata oggi potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per il tessuto socio-economico del Mezzogiorno ed in particolare per la nostra provincia – ha dichiarato Muratori – L’auspicio è quello di ottenere attraverso queste misure un rilancio dell’attività imprenditoriale in generale. Ringrazio Confindustria sia sotto l’aspetto professionale che umano perché opera con passione a servizio delle imprese”.

“L’ordine dei Commercialisti è protagonista nelle fasi di predisposizione, esame e attuazione delle iniziative del piano nazionale “Industria 4.0” – ha affermato Stefano Poeta – Il mix di agevolazioni fiscali è a disposizione delle aziende da marzo 2017. I professionisti proporranno le azioni ed accompagneranno le aziende in questo percorso”.