Inzaghi corteggiatissimo. E’ arrivata una chiamata dalla serie B

Tra scelte cervellotiche come quella subìta a Brescia, fallimenti societari come Reggio Calabria e una buona dose di sfortuna con la Salernitana, per Pippo Inzaghi gli ultimi anni non sono stati particolarmente esaltanti, anche se sul piano strettamente legato ai risultati sia con le rondinelle che con la Reggina, si è andati anche oltre le aspettative.

Ha voglia di ricominciare sperando che la prossima possa essere una esperienza quantomeno normale nel suo svolgimento e gli estimatori nei suoi confronti non mancano. Nei giorni scorsi si è parlato di un sogno che difficilmente si potrà realizzare, quello del Catania che lo ha contattato per averlo con se la prossima stagione in serie C. Inzaghi ha parlato benissimo della piazza etnea ma probabilmente le sue ambizioni sono quelle di allenare almeno in cadetteria, proprio per questo motivo il club rossoazzurro si è fiondato immediatamente su Mimmo Toscano.

E nelle ultime ore, dopo la decisione del Pisa di non proseguire con Aquilani, i colleghi di TMW hanno scritto di un primo contatto proprio con Pippo Inzaghi con eventuali approfondimenti rimandati alla prossima settimana.