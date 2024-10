Inzaghi vola con il Pisa e ricorda la sua Reggina con una promessa

Dopo aver battuto nettamente il Cesena, il Pisa si conferma solitario in testa alla classifica del campionato di serie B. Una grande partenza quella dei neroazzurri guidati da mister Inzaghi che, per analogia di percorso, ricorda a fine match quanto fatto in quell’incredibile girone di andata con la Reggina: “Tutti sanno che Reggio è nel mio cuore, ho fatto una promessa e in futuro tornerò per chiudere il cerchio. Ho sempre trovato grande fiducia in tutti i posti in cui sono stato, volevo venire a Pisa perchè conoscevo il modo di lavorare di questa società. Fabbian? Ora lui gioca la Champions League, per me è una grande soddisfazione”.